İran ve Venezuela dışişleri bakanları Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Tahran’ı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri görüştü.

Taraflar bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

Felix Plasencia ilaveten, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızai ile görüşecek.