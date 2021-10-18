İran ile Venezuela arasında 20 yıllık işbirliği belgesi hazırlanacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Venezuela Dışişleri Bakanı ile önemli görüşmeler yaptık ve Tahran ile Karakas arasındaki 20 yıllık işbirliği için bir yol haritası çizme konusunda mutabık kaldık” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Yılın sonundan önce Tahran’da ortak bir ekonomik komisyonu toplantısı düzenlenecek ve bu belgeyi burada imzalayacağız” ifadesini kullandı.

İran ve Venezuela arasındaki ilişkilerin ilerleme yolunda olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, “Son yıllarda tüm teknik, ekonomik, ticaret, bilim ve teknoloji, madencilik ve enerji alanlarında iyi anlaşmalar yaptık. İran’ın Venezuela halkını ve yasal kurumları desteklediğini ve ABD’nin Venezuela halkına yönelik politikasının yapıcı olmadığını düşüncesini belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.

Cabo Verde'de Venezuelalı bir diplomatın ABD tarafından kaçırılmasını "haydutluk’ olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, ABD'nin bu eylemini kınadı.

Emir Abdullahiyan, “İran menşeli malların Venezuela’nın farklı şehirlerinde halka sunulduğu bir aşamadayız” diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı İran'a gelecek

Emir Abdullahiyan ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'un yakın gelecekte Tahran'a geleceğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ise, İran’ı Venezuela hükümeti, halkı ve cumhurbaşkanının stratejik bir dostu olarak nitelendirdi.

İran ve Venezuela arasındaki işbirliğinin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirten Felix Plasencia “20 yıllık ortak belge kesinlikle milletlerimizin ilerleyişi için bir araçtır” dedi.

Felix Plasencia ayrıca ülkesinin dış müdahaleyi kabul etmedğini ifade etti.