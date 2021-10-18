Galibaf Venezuela Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Galibaf görüşmede iki ülkenin milletleri ve hükümetleri arasında ortak hedefler olduğuna dikkati çekerek, “İran ve Venezuela arasındaki siyasi ilişkiler iyi düzeyde, dolayısıyla ekonomik ilişkileri buna göre geliştirmeye çalışmalıyız” dedi.

İran’ın ABD yaptırımları karşısındaki deneyimlerine değinen Galibaf, “İki ülkenin hükümetlerive parlamentolarının görevi, özel ve kamu sektörlerini birbirine yaklaştırmak ve turizm, tarım, teknik hizmetler ve mühendislik alanlarında işbirliği sağlamaktır” ifadelerinde bulundu.

Galibaf ilaveten Venezuela Meclis Başkanını İran’ı ziyaret etmeye davet etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ise, ülkesinin İran’la ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmekten yana olduğunu belirterek, "iki ülkenin parlamentoları arasında iyi ilişkiler olması Venezuela hükümeti için önemlidir. Dolayısıyla iki ülkenin meclis başkanlarının yakın gelecekte bir araya gelmesini umut ediyoruz” dedi.

Felix Plasencia, “Venezuela, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmekten yanadır. Önümüzdeki aylarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için İran-Venezuela ortak ekonomik komisyonu toplantısı yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.