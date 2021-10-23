  1. Kültür
23 Eki 2021 14:27

İran yapımı "Kahraman" Avustralya'da gösterilecek

İran yapımı "Kahraman" Avustralya'da gösterilecek

Bu yıl Avustralya'da 10. kez düzenlenen Pers/Farsça Filmler Festivali, İran sinemasından "A Hero" (Kahraman) İsimli filme ev sahipliği yapıyor.

10. Farsça Filmler Festivalinin sekreterliğini yapan Emin Pelengi, festivalin bu dönemini koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış ve kapanış töreni yapılmadan düzenlendiğini belitti.

Pelengi festivalde Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yapılan "A Hero" (Kahraman) İsimli filmin  Avustralya'nın Sidney, Melbourne, Adelaide, Canberra, Perth, Brisbane ve Byron Bay kentlerinde gösterileceğini duyurdu.

"A Hero" (Kahraman), bu sene düzenlenen 74'üncü Cannes Film Festivali'nde ödül sahibi olmuştu.

News Code 1898057
https://tr.mehrnews.com/news/1898057/

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