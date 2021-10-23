İran yapımı "Kahraman" Avustralya'da gösterilecek

10. Farsça Filmler Festivalinin sekreterliğini yapan Emin Pelengi, festivalin bu dönemini koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış ve kapanış töreni yapılmadan düzenlendiğini belitti.
Pelengi festivalde Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yapılan "A Hero" (Kahraman) İsimli filmin Avustralya'nın Sidney, Melbourne, Adelaide, Canberra, Perth, Brisbane ve Byron Bay kentlerinde gösterileceğini duyurdu.
"A Hero" (Kahraman), bu sene düzenlenen 74'üncü Cannes Film Festivali'nde ödül sahibi olmuştu.
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