İran'ın "Yengeç"i Shnit Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılacak

Her yıl dünyanın beş kıtasından 8 kentte eşzamanlı olarak düzenlenen 12 günlük Shnit Uluslararası Kısa Film Festivali bu sene İran yapımı ‘Yengeç’ adlı animasyona ev sahipliği yapacak.

İsviçre’nin başkenti Bern, Arjantin’in başkenti Buenos Aires, Mısır’ın başkenti Kahire, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town, Hong Kong, Rusya’nın başkenti Moskova, Kosta Rika’nın başkenti San Jose’de gerçekleştirilecek festivalin 19’uncu düneminin kapanış töreni ABD’nin New York eyaletinde yapılacak.

Yönetmenliğini Şiva Sadık Esadi üstlenen ‘Yengeç’ adlı animasyon, kendisine önerilen tek rol bir yengeç olmasına rağmen, okulun tiyatro grubuna katılmaya meraklı utangaç bir çocuğun hikayesidir.

19. Shnit Uluslararası Kısa Film Festivali’ne bu sene 200’den fazla kısa film katılacak.

Shnit Uluslararası Kısa Film Festivali 21-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.