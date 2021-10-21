İran yapımı "Güneş Tutulması" İsviçre'de gösterilecek

Yönetmenliğini Reha Emirfazli ve Alirıza Kasımi'nin yaptığı "Güneş Tutulması" adlı kısa film, bu sene 19'uncusu İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Shint Kısa Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Bugün itibariyle düzenlenen Uluslararası Shint Kısa Film Festivali 31 Ekim'e kadar devam edecek.

"Güneş Tutulması" eserinin özeti şöyledir: "Güneş tutulması tamamlanmadan kısa bir süre önce, Saki'nin hayatının gerçeği değişir."

Hurşit Çırağipur, Paniz İsmaili, Anita Bakıri, Feraz Müdiri ve Peyman Naimi bu kısa filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.