Türkiye İçişleri Bakanı İran'da

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üst düzey bir heyet başkanlığında bugün Tahran'a geldi.
Türkiye İçişleri Bakanı Tahran'da İran İçişleri Bakanı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Zülfikari tarafından karşılandı.
Soylu Tahran'da İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi.
Görüşmede iki bakanlık arasında güvenlik alanında işbirliği mutabakat zaptı son şekli için incelendi.
Türkiye Jandarma Genel Komutanı, Güvenlik Genel Müdürü ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Soylu'ya Tahran ziyaretinde eşlik ediyor.
yorumunuz