Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan, Adil Abdülmehdi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak’ın eski Başbakanı Adil Abdülmehdi ile yaptığı görüşmede, İran ve Irak’ın iki kalıcı dost ve iki kardeş ülke olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve popüler ilişkilerin kapasitesi eskisinden daha fazla hayata geçirilebilir” dedi.

Görevi süresi boyunca Abdülmehdi’nin ve hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmeye yönelik eylemlerini öven Emir Abdullahiyan, İran’ın Irak’la ilişkileri geliştirme kararlığını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, “İran, Irak’ın barış ve istikrarını ve bölgesel ilişkilerdeki yapıcı rolünü her zaman memnuniyetle karşılayarak bu ülke halkının siyasi karar alma iradesine saygı duymaktadır” ifadesini kullandı.

Irak’ın eski Başbakanı Adil Abdülmehdi ise İran ve Irak arasındaki sayısız ortak noktalara değinerek, bunları iki ülkenin halkı ve hükümetinin yakınlığı için büyük bir değer olarak değerlendirdi.

Yakında yeni denizaltılar inşa etmeye başlayacağız

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bugün yaptığı açıklamada, ülkeye ait 77 filo grubunun Umman’ın Selale limanına demir attığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Aden Körfezi'nde korsanların İran tankerine saldırısını önlediklerini hatırlatan Amiral İrani, “Aden Körfezi, deniz haydutluğu açısından çok tehlikelidir. Burada İran gemilerinin tehdit edildiğinde zamanında olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz ve son operasyonda hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Tehdit eden korsan botlarnı uzaklaştırarak güvenliği sağladık.” dedi.

Amiral İrani, yerli denizaltı ve savaş gemisi üretimine dair, “Şu anda yerli yapım denizaltıları kullanıyoruz. Yakında yeni denizaltılar inşa etmeye başlayacağız. Yapım aşamasında olan Cemaran ve Sahand sınıfı birkaç muhrip gemisi hakkındaki detayları önümüzdeki aylarda açıklayacağız.” diye konuştu.

İran Hava Kuvvetleri yarın büyük bir tatbikat başlatacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamit Vahidi, Hava Kuvvetleri’nin "10.Velayet Sahası Fedaileri " adlı hava savunma tatbikatının yarın İsfahan, Tebriz, Dezful, Bender Abbas ve Buşehr kentlerinde geniş bir alanda başlayacağını duyurdu.

Tuğgeneral Vahidi, çeşitli savaş uçağı, bombardıman uçağı, keşif uçağı ve İHA’ların bir gün boyunca düzenlenecek tatbikatta yer alacağını söyledi.

Bu tatbikattaki tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan Tuğgeneral Vahidi, “Tatbikatta Suhoy Su-24, F4, F5, F7, RF4, MiG 29, F-14, Saika uçakları, Boeing 707 ve 747 yakıt ikmal uçağı, P-3F deniz devriye uçağı, Karrar, Kiyan, Ebabil, Areş ve Keman-12 gibi çeşitli İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak” dedi.

İran’dan Şam’daki terör eylemine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye'nin başkenti Şam'da askeri bir otobüste meydana gelen terör eylemini kınayarak bu ülkenin halkı ve hükümetinin yanı sıra olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Hatipzade, “Korkakça terör eylemleri başarısızlığa mahkumdur ve Suriye hükümetinin ve halkının terörizmşe mücadele, işgal altındaki toprakların kurtarılması ve bu ülkenin istikrarı yolundaki kararlılığını kesinlikle sarsamaz” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 162 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 770 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 585'e vaka sayısı ise 5 milyon 821 bin 737'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 559'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 361 bin 161'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.