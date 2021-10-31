Yaptırımlara rağmen radar, füze ve İHA alanında olukça ilerledik

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, hava savunma kuvvetlerinin son tatbikatlarda çeşitli radar ve füze sistemlerinin operasyonel kullanımındaki önemli başarısına değinerek, “İran Hava Savunması bugün, kendine güvenerek ve yerli bilgi ile gücüne dayanarak, bölgede ve dünyada söz sahibi olacak kadar güçlüdür” dedi.

Son tatbikatlarda hava savunma kuvvetlerinin füze kapasitesinin sadece bir kısmının operasyonel olarak değerlendirildiğini belirten Tuğgeneral Sabahiferd, “Ülkemize karşı acımasız ve korkakça yaptırımlar uygulanmasına rağmen, hava savunma kuvvetler, radar, füze, İHA ve Siber alanlarında oldukça ilerleme kaydetmiştir” ifadelerinde bulundu.