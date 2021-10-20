İran Hava Kuvvetleri yarın büyük bir tatbikat başlatacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamit Vahidi, Hava Kuvvetleri’nin "10.Velayet Sahası Fedaileri " adlı hava savunma tatbikatının yarın İsfahan, Tebriz, Dezful, Bender Abbas ve Buşehr kentlerinde geniş bir alanda başlayacağını duyurdu.

Tuğgeneral Vahidi, çeşitli savaş uçağı, bombardıman uçağı, keşif uçağı ve İHA’ların bir gün boyunca düzenlenecek tatbikatta yer alacağını söyledi.

Bu tatbikattaki tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan Tuğgeneral Vahidi, “Tatbikatta Suhoy Su-24, F4, F5, F7, RF4, MiG 29, F-14, Saika uçakları, Boeing 707 ve 747 yakıt ikmal uçağı, P-3F deniz devriye uçağı, Karrar, Kiyan, Ebabil, Areş ve Keman-12 gibi çeşitli İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak” dedi.

İran Hava Kuvvetleri son zamanlarda "Ya Rasulallah (SAV)" kodu ve "Hava Savunma Gücü Sayesinde Güvenli Gökyüzü" temasıyla ülkenin Kebir Çölü'nde "Velayet Semaları Savunucuları-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlemişti.