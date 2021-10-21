İran'daki hava savunma tatbikatında temsili düşman hedefleri vuruldu

İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından bugün yapılan "10.Velayet Sahası Fedaileri" adlı tatbikatta temsili düşaman hedefleri başarıyla vuruldu.

Tatbikat hakkında açıklama yapan İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamit Vahidi, “Tatbikatın ilk gününde F4 ve F5 uçağının yanı sıra yerli yapım ‘Yasin 90’ bombasıyla donatılmış F7 uçağı kara ve denizdeki temsili düşman hedeflerini başarıyla vurdu” dedi.

Tuğgeneral Vahidi ayrıca, İran Ordusu Hava Kuvvetleri’ne ait Suhoy Su-24 uçağının da optimize edilmiş lazer ve radar füzeleri kullanarak düşmanın temsili kara radarları ve hayati hedeflerini vurduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Vahidi, “Boeing 707 yakıt ikmal tankerinin yakıt ikmali F-14 savaş uçakları tarafından başarıyla yapıldı” ifadesini kullandı.