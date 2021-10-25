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25 Eki 2021 09:42

İran Hava Kuvvetleri'nin son tatbikatında yerli teçhizat test edildi

İran Hava Kuvvetleri'nin son tatbikatında yerli teçhizat test edildi

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Ordu Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği ‘10.Velayet Sahası Fedaileri’ adlı tatbikatta yerli yapım yeni silah ve teçhizat test edildiğini söyledi.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Ordu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan ‘10.Velayet Sahası Fedaileri’ adlı tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, “İran Ordusu Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği ‘10.Velayet Sahası Fedaileri’ adlı tatbikatta, hava kuvvetleri personelinin özellikle pilotlarının gücü, becerisi ve hazırlığı ortaya koyulurken yerli yapım yeni silah ve teçhizat test edildi” dedi.

Yaratıcılık ve hava taktiklerinin sergilendiğini bu tatbikatın diğer özelliği olarak nitelendiren Tuğamiral Seyyari, “Bu tatbikat, hava kuvvetlerinin ülke topraklarını savunmak için muharebe kabiliyetini geliştirmede en değerli ve etkili tatbikatlardan biridir” ifadesini kullandı.

News Code 1898096
https://tr.mehrnews.com/news/1898096/

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