Düşmanın tüm askeri faaliyetlerini anbean izliyoruz

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin batı bölgelerini ve savunma gruplarını ziyaret sırasında yaptığı açıklamda, hava savunmasına ait radar, füze ve İHA sistemlerinin Fars Körfezi başta olmak üzere ülkenin her yerinde düşmanın tüm askeri faaliyetlerini izlediğini belirterek, "Ülkemizin tüm coğrafi sınırlarındaki ordu hava savunmasının tamamen yerli ve yeni silahları, yabancılardan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı, düşmanlara sert darbelerler vurmak amacıyla kullanılacaktır" dedi.

Batılıların psikolojik faaliyetlerinin daha çok zaaflarından kaynaklandığını dile getiren Tuğgeneral Sabahiferd, "Bugün, ordunun hava savunmasının gücü, Ortadoğu'daki düşmanları hayal kırıklığına uğratmanın yanı sıra, tüm askeri denklemlerini alt üst etmiştir" ifadesini kullandı.