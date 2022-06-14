  1. Siyaset
14 Haz 2022 11:38

İranlı Komutan:

Düşmanın tüm askeri faaliyetlerini anbean izliyoruz

Düşmanın tüm askeri faaliyetlerini anbean izliyoruz

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, düşmanın ülke çevresindeki tüm askeri faaliyetlerinin anbean izlendiğini belirtti.

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, ülkenin batı bölgelerini ve savunma gruplarını ziyaret sırasında yaptığı açıklamda, hava savunmasına ait radar, füze ve İHA sistemlerinin Fars Körfezi başta olmak üzere ülkenin her yerinde düşmanın tüm askeri faaliyetlerini izlediğini belirterek, "Ülkemizin tüm coğrafi sınırlarındaki ordu hava savunmasının tamamen yerli ve yeni silahları, yabancılardan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı, düşmanlara sert darbelerler vurmak amacıyla kullanılacaktır" dedi.

Batılıların psikolojik faaliyetlerinin daha çok zaaflarından kaynaklandığını dile getiren Tuğgeneral Sabahiferd, "Bugün, ordunun hava savunmasının gücü, Ortadoğu'daki düşmanları hayal kırıklığına uğratmanın yanı sıra, tüm askeri denklemlerini alt üst etmiştir" ifadesini kullandı.

News Code 1902839
https://tr.mehrnews.com/news/1902839/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler