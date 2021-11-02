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2 Kas 2021 12:26

Mike Pompeo:

Türkiye'ye F-16 satışı da yasadışı

Türkiye'ye F-16 satışı da yasadışı

S-400/F-35/F-16 tartışmasına ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo da katıldı. Pompeo, ABD'nin Türkiye'ye F-35 yerine F-16 tedarik etmesinin de CAATSA yasasını ihlal edeceğini söyledi.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması sonrası F-35 programından çıkarılması  ve bu uçaklara ödediği 1.4 milyar doların karşılığında F-16 alma niyetiyle ilgili tartışmaya ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo da katıldı. Pompeo, F-16 satışının da tıpkı F-35'ler gibi, Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ile çelişeceğini, dolayısıyla ABD'de 'yasadışı' olacağını söyledi.

Atina ziyareti sırasında Yunanistan Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Pompeo, F-16 satışının da CAATSA yaptırımları çerçevesinde ABD'de yasalara aykırı olacağını belirterek, "ABD hükümeti Amerikan yasalarına uymalı" dedi. Pompeo, ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu yapacağına inandığını söyleyip, "Temel talep şu; bir NATO müttefiki ve ortağı gelişmiş bir Rus hava savunma sistemini kurup operasyonel hale getiremez. Biz beklentilerimizde her zaman açık davrandık. Bu durumun, onların envanterlerinde F-35 bulundurmalarıyla uyumsuz olduğunu söyledik. ABD hükümeti hiçbir zaman, CAATSA yasasını ihlal eden herhangi bir uzlaşmayı düşünmemeli" dedi. 

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1898267
https://tr.mehrnews.com/news/1898267/

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