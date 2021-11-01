MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı ABD'de yapılacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndaki (MSB), Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı S-400 ile F-35 meselesini de değerlendirdi.

MSB'nin yanıtları şu şekilde:

ABD ile F-35 görüşmeleri

"F-35 konusunda ABD heyeti teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Görüşmelerin ikincisi ABD’de gerçekleşecek. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek"

"S-400 duruşumuzda bir değişiklik yok"

Güvenlik kaynakları, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuştu:

"Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır."

Kaynak: Milliyet