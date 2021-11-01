  1. Türkiye
1 Kas 2021 14:16

MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı ABD'de yapılacak

MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı ABD'de yapılacak

MSB'den yapılan açıklamada "F-35 konusunda ABD heyeti teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Görüşmelerin ikincisi ABD’de gerçekleşecek" denildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndaki (MSB), Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı S-400 ile F-35 meselesini de değerlendirdi.

MSB'nin yanıtları şu şekilde:

ABD ile F-35 görüşmeleri

"F-35 konusunda ABD heyeti teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Görüşmelerin ikincisi ABD’de gerçekleşecek. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek"

"S-400 duruşumuzda bir değişiklik yok"

Güvenlik kaynakları, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuştu:

"Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır."

Kaynak: Milliyet

News Code 1898248
https://tr.mehrnews.com/news/1898248/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler