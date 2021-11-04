Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 tutumuna eleştiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG ile iş birliği FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400'lere ilişkin tutumu müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Ortak çalışma grubu teklifi ABD tarafından geldi, kurulması ve ele alınacak konuları ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayıca, "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı" diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet