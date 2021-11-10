İran Ulusal Güvenlik Sekreteri'nin katılımı ile Afganistan konulu toplantı başladı

3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı bugün İran, Rusya, Çin, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan milli güvenlik yüksek konseyi genel sekreterlerinin katılımıyla başladı.

Toplantıya katılmak üzere Hindistan’a giden İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın girişimiyle üç yıl önce kurulan bu toplantının devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tehditlerle ve güvensizlik yaratan bileşenlerle başa çıkmak için bölgesel işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Şemhani, 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'nın Afganistan’daki siyasi ve güvenlik gelişmelere odaklandığını belirterek, “Bu toplantıda katılımcı ülkelerin çabasıyla Afganistan başta olmak üzere bölgedeki kritik bileşenlerin yanı sıra Afganistan’da kalıcı ve kapsayıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak yolları incelemeye çalışacağız” dedi.

Şemhani, “ABD, 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan kovulmasına rağmen, gerilim stratejisiyle kriz yaratmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Şemhani Yeni Dehli ziyareti kapsamında 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'nda konuşmanın yanı sıra ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.