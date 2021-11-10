İran Ulusal Güvenlik Sekreteri, Hindistan Başbakanı ile görüştü

Hindistan’da düzenlenen 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Yeni Dehli’de bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı bugün İran, Rusya, Çin, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan milli güvenlik yüksek konseyi genel sekreterlerinin katılımıyla Yeni Dehli'de düzenlendi.

Şemhani, Afganistan konulu toplantıda bir konuşma yapmıştı.