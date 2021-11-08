Üst düzey İranlı yetkili Afganistan için Yeni Delhi'ye gidecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Yeni Delhi’de düzenlenecek 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan’a gidecek.
İran, Rusya, Çin, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan milli güvenlik yüksek konseyi genel sekreterlerinin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ele alınacak.
Bu sene 3'üncüsü düzenlenecek Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı 10 Kasım Çarşamba günü başlıyor.
Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'nın birinci turu Afganistan krizini incelemek amacıyla 2018’de Tahran’da gerçekleşmişti.
yorumunuz