Şemhani, Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli dostum Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bugünkü görüşmemizde üç stratejik konuyu vurguladık:

1- Irak bölgelerinin rolünün gerekliliği

2- Bölge ötesi güçlerin bölgenin içişlerine karışmaması

3- Mevcut krizlerin çözümünde bölge ülkelerinin yapıcı rol oynaması"

Ali Şemhani, ikili meseleleri ve bölgedeki en son siyasi ve güvenlik gelişmelerini görüşmek üzere dün (Pazar) Irak başbakanı Mustafa el-Kazemi ile bir araya geldi.

Görüşmede Şemhani, Irak Kürt bölgesindeki terör gruplarının artan hareketlerini endişe verici ve iki ülke sınırlarının güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi ve derhal silahsızlanma ve Irak'tan sınır dışı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki bazı uzlaşmacı ülkelerin Siyonist rejimle işbirliğine de değinen Şemhani, "Bölgede yeni ABD ulusal güvenlik doktrini çerçevesinde alınan bu tür önlemler, sadece güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki gerginliği de tırmandıracaktır." dedi.

Şemhani, bölge halklarının ABD'nin bölgedeki varlığını sona erdirmek için şimdiden çok fazla bedel ödemeye katlandıklarını söyledi.

Irak Başbakanı Kazımi de, başta IŞİD olmak üzere terörle mücadelede İran'ın ayrıcalıklı ve stratejik rolüne değinerek, "Irak hükümeti ve halkı, İran hükümetinin, halkının ve silahlı kuvvetlerinin Irak'a en zor durumlardaki fedakarlıklarını ve kapsamlı yardımlarını asla unutmayacaktır." şeklinde konuştu.