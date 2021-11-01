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1 Kas 2021 09:35

Yemen güçleri Suudilerin Taiz'e saldırısını geri püskürttü

Yemen güçleri Suudilerin Taiz'e saldırısını geri püskürttü

Yemen güçleri, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin 'Taiz' vilayetinin bazı bölgelerine saldırma çabasını başarısız koydu.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 'Taiz' vilayetinin bazı bölgelerine saldırmaya çalıştı.

Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri, Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin bu vilayete saldırı çabasını geri püskürttü.

Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri ilaveten Marib vilayetinin farklı bölgelerindeki ilerleyişini sürdürüyor.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam geçenlerde, Yemen güçlerinin Marib’i kurtarma operasyonlarını asla durdurmayacağını duyurmuştu.

News Code 1898240
https://tr.mehrnews.com/news/1898240/

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