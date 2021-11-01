Yemen güçleri Suudilerin Taiz'e saldırısını geri püskürttü

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 'Taiz' vilayetinin bazı bölgelerine saldırmaya çalıştı.
Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri, Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin bu vilayete saldırı çabasını geri püskürttü.
Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri ilaveten Marib vilayetinin farklı bölgelerindeki ilerleyişini sürdürüyor.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam geçenlerde, Yemen güçlerinin Marib’i kurtarma operasyonlarını asla durdurmayacağını duyurmuştu.
yorumunuz