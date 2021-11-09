BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü

Sputnik'e göre; Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan çatışmalarda sivillerin ağır bedeller ödemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos ve eylül) silahlı çatışmalar sonucu 170 sivilin hayatını kaybettiği, 359 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.