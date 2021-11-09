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9 Kas 2021 18:12

BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü

BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de üç ayda 170 sivilin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sputnik'e göre; Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan çatışmalarda sivillerin ağır bedeller ödemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos ve eylül) silahlı çatışmalar sonucu 170 sivilin hayatını kaybettiği, 359 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.

News Code 1898421
https://tr.mehrnews.com/news/1898421/

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