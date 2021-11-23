Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan önemli "Viyana görüşmeleri" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin Viyana görüşmelerinin arifesinde yanlış hesaplar yaptığını belirterek, "Viyana görüşmelerinde yasadışı yaptırımların kaldırılması üzerine odaklanacağız" dedi.

ABD'nin yeni gerçeği kabul etmekten başka çaresi yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına verdiği demeçte, yakında yapılması planlanan Viyana görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunarak, “Karşı tarafın taahhütlerine uymaması halinde nükleer politikamızdan vazgeçmemiz için hiçbir neden yok.” dedi.

Viyana görüşmelerinde tüm tarafların ciddiyetini göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakıri, “ABD'nin İran nükleer anlaşması ile ilgili yeni gerçeği kabul etmekten başka seçeneği yok.” ifadesini kullandı.

Reisi, Lübnan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Lübnan Bağımsızlık Günü münasebetiyle Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

Reisi'nin Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn için kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Umarım sizin aldığınız önemli tedbirler ve Lübnan yetkilileri ile halkının çabaları sonucu geçmişte olduğu gibi daha istikrarlı, güvenli ve büyüyen bir Lübnan’a tanık oluruz.

İran İslam Cumhuriyeti her zamanki gibi ikili ilişkileri ortak menfaatler doğrultusunda geliştirmek için elinden geleni yapacaktır."

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında, Beyrüt hükümeti ile Lübnan halkına sağlık ve başarılar diledi.

İran'da günlük vefat sayısı 100'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 427 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 53’e vaka sayısı ise 6 milyon 82 bin 865’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 393’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 795 bin 60’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.