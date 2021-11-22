İran'da günlük vefat sayısı 100'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 427 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 53’e vaka sayısı ise 6 milyon 82 bin 865’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 393’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 795 bin 60’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

