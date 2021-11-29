Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi, yurda döndü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkmenistan'da ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirdi.

İran, Azerbaycan ve Türkmenistan doğalgaz sözleşmesi imzaladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi kapsamında İran, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında doğalgaza ilişkin SWAP (takas) sözleşmesi imzalandı.

İran'da yeni Milli Eğitim Bakanı belli oldu

İran İslami Şura Meclisi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı için sunduğu bakan adayı Yusuf Nuri'ye güvenoyu verdi.

Milli Eğitim Bakanı olarak ismi önerilen Yusuf Nuri 195 kabul, 57 muhalif ve 17 çekimser oy alarak kabinede yer aldı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 781 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 629’a vaka sayısı ise 6 milyon 108 bin 882’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 347’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 863 bin 248’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’ın Güney Horasan eyaletinde bulunan Ariyenşehr kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.