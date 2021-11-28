İran, Azerbaycan ve Türkmenistan doğalgaz sözleşmesi imzaladı 

Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi kapsamında İran, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında doğalgaza ilişkin SWAP sözleşmesi imzalandı.

İmza töreni İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in huzurunda gerçkelşeti.

Sözleşme kapsamında yılda 1,5 ila 2 milyar metreküp doğalgaz Türkmenistan'dan Azerbaycan'a gönderilecek.

İran, SWAP sözleşmesi aracılığıyla Türkmenistan doğalgazını Azerbaycan’a sevk ederken beş eyaletinin gaz ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Bu sözleşme, 22 Aralık tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın uygulanacaktır.

