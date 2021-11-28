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28 Kas 2021 17:14

Cumhurbaşkanı Reisi, Azeri mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi, Azeri mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Resmi temaslar için Türkmenistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi, ikili temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de görüşme gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) kurucu ve üyeleri bugün Türkmenistan'ın başkentinde toplandı.

News Code 1898853
https://tr.mehrnews.com/news/1898853/

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