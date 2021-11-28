ABD yaptırımları İran'ın komşularıyla ilişkilerini etkileyemez

Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi sırasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Reisi, "EİT bölgesi barış, sürdürülebilir kalkınma ve halkın huzur ile refahı için hedef alanlardan biri olmalı ve dünya ülkelerinde adalet ve maneviyatın sağlanmasına katkıda bulunmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler ile ticari ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran’ın diğer programları hakkında Reisi, “İran petrol ve doğal gaz alanındaki eğitim projelerini geliştirmenin yanı sıra siber güvenlik konusu ve sanal eğitim oturumları düzenlemesi için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na (EİT) yardımcı olmaya hazırdır” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran üzerindeki yaptırımlarına dikkati çeken Reisi, “İran şartsız koşulsuz EİT’i destekleyecek. ABD yaptırımları İran’ın bölge ve komşu ülkeleriyle işbirliğini etkileyemez” ifadelerinde bulundu.

Reisi, “ABD nükleer anlaşmadan çıkıp tek taraflı yaptırımlar ve azami baskı politikası uygulayarak, çıkarlarının bölgemizin ortak çıkarlarıyla bağdaşmasığını gösterdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Asya ülkeleriyle özellikle Güney Asya, Batı Asya, Orta Asya ve Kafkasya’daki komşularla işbirliğinin İran için özel önem taşıdığını belirtti.