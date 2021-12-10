  1. İran
10 Ara 2021 19:00

İran, Viyana görüşmelerindeki tutumunda kararlı

İran, Viyana görüşmelerindeki tutumunda kararlı

İranlı Siyaset Bilimci Mustafa Hoşçeşm attığı bir tweette Guardian gazetesinin İran'ın Viyana görüşmelerindeki tutumuna ilişkin iddialarına tepki göstererek, "Batı medyasının iddialarının aksine, üç Avrupa ülkesi İran'ın sunduğu taslakları tartışmayı kabul etti" dedi.

İranlı Siyaset Bilimci Mustafa Hoşçeşm Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Guardian gazetesinin İran'ın Viyana görüşmelerindeki tutumuna ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Hoşçeşm’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran tutumunda kararlıdır ve sunduğu taslak metni da şu anda tartışılmaktadır.

Geçtiğimiz hafta İran'ın sunduğu taslaklarla ilgili oluşturulan çalışma grubu oturumlarının durdurulması ardından üç Avrupa ülkesi aynı taslaklar üzerinde tartışmalara devam etmeyi kabul etti.

İran'ın pragmatik girişimi Batı'yı gerçekçiliğe götürdü.”

İran, Viyana görüşmelerindeki tutumunda kararlı

Guardian gazetesi, İran'ın Viyana görüşmelerindeki tutumunun Çin ve Rusya'nın çabalarıyla yumuşatıldığını iddia ederek, bunu "nükleer müzakereleri uçurum eşiğinden kurtarmak" ve mevcut diplomatik görüşmelerin devamı konusunda "temkinli bir iyimserlik" ortamı yaratmak için birer faktör olarak nitelendirmişti.

News Code 1899096
https://tr.mehrnews.com/news/1899096/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler