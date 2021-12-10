İran, Viyana görüşmelerindeki tutumunda kararlı

İranlı Siyaset Bilimci Mustafa Hoşçeşm Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Guardian gazetesinin İran'ın Viyana görüşmelerindeki tutumuna ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Hoşçeşm’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran tutumunda kararlıdır ve sunduğu taslak metni da şu anda tartışılmaktadır.

Geçtiğimiz hafta İran'ın sunduğu taslaklarla ilgili oluşturulan çalışma grubu oturumlarının durdurulması ardından üç Avrupa ülkesi aynı taslaklar üzerinde tartışmalara devam etmeyi kabul etti.

İran'ın pragmatik girişimi Batı'yı gerçekçiliğe götürdü.”

Guardian gazetesi, İran'ın Viyana görüşmelerindeki tutumunun Çin ve Rusya'nın çabalarıyla yumuşatıldığını iddia ederek, bunu "nükleer müzakereleri uçurum eşiğinden kurtarmak" ve mevcut diplomatik görüşmelerin devamı konusunda "temkinli bir iyimserlik" ortamı yaratmak için birer faktör olarak nitelendirmişti.