Emir Abdullahiyan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran müzakere heyetinin gerekli inisiyatif ve yetkiyle bu müzakerelere katıldığını iyi bir anlaşmaya varmak için ciddi bir şekilde çaba sarfettiğini söyledi.

Batı tarafında inisiyatif eksikliğini müzakerelerdeki yavaş ilerlemenin sebebi olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, “Yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler hakkında iki metin sunduk. Bu metinler nükleer anlaşmaya uygundur ve anlaşma dışında herhangi bir talepte bulunmadık ve aynı zamanda anlaşma dışında hiçbir yükümlülük kabul etmiyoruz” dedi.

Emir Abdullahiyan İran heyetinin müzakerelerde kalıcı bir anlaşmanın temeli olabilecek iyi önerilerde bulunduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Defalarca söylediğimiz gibi Batılı tarafın iddia edilen endişelerinin ortadan kaldırılması için tüm yaptırımların kaldırılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Kerec'deki TESA tesisine yönelik sabotajın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri tarafından kınanmasının ardından iyi niyetle bu tesise kameralar kurulmasına izin vereceğimizi duyurduk”

Emir Abdullahiyan, “İyi niyetle ve aktif inisiyatifle iyi bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Ancak tehdit diline müsamaha göstermeyiz. Batılı taraf İran’a karşı tehdit dilinin tam ters sonuç vereceğini blimeli” ifadelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Viyana görüşmelerinin önemli olduğunu belirterek, “Nükleer anlaşmanın önemli bir belge olduğuna ve yapısının da uluslararası barış ve istikrar için çok faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Guterres, “BM’nin nükleer anlaşma tutumu her zaman net olmuştur ve bu anlaşmayı her zaman destekledik” ifadesini kullandı.

UAEA ile işbirliği ve Kerec'deki TESA tesisine kamera kurulmasını kabul etmesi için İran’ı takdir eden Guterres, bunun Tahran’ın UAEA ile iyi işbirliği içinde olduğunu gösterdiğini ve müzakereler sırasında güven tesisi sürecinde olumlu etkileri olacağını söyledi.

Guterres müzakerelerin iyi bir sonuca varması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.