İranlı Başmüzakereci Bakıri Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Bugün İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı yapılacak.

Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün Rusya ve Çin dışişleri bakan yardımcısı ile Viyana görüşmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

Daha önce Bakıri, İran’ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler olmak üzere iki konu hakkında “çok faydalı ve yapıcı öneriler” sunduklarını ve bunun müzakere sürecini güçlü şekilde hızlandıracağını söylemişti.

20 Kasım’da Viyana’da yeniden başlayan müzakereye 3 Aralık’ta ara verilmişti.