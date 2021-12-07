İyi bir anlaşmaya varma kunusunda ciddiyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyla medya İnstagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “İyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz. Halkın sonuçları somut bir şekilde hissedebilmeleri için anlaşma kapsamlı olmalıdır” dedi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran heyetinin yazılı olarak sunduğu metin tamamen nükleer anlaşma çerçevesindedir ve anlaşmanın ötesine bir şey yok. Bay Borrell'e açıkça İran'daki %90 zenginleştirme haberlerinin yalan olduğunu söyledim

Görüşmelerin devamında karşı tarafların yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere Viyana'ya belirli öneri ve yanıtlarla gelmeleri ve suçlama oyununu oynamayı bırakmaları bekleniyor. Bu durumda iyi bir anlaşma mümkün olabilir. Biz Viyana’da müzakere mantığı çerçevesinde diplomasi ve müzakere yolunu izleyeceğiz.”