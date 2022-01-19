Cumhurbaşkanı Reisi, Putin ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu görüşmede, “Rusya ile ilişkilerin genişletilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamamız yok ve Moskova ile stratejik ilişkiler kurmaktan yanayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Stratejik ortaklık belgeleri, 20 yıllık ilişkilerin ufkunu belirleyebilir. Rusya ile ticari ilişkilerimizin hacmini artırmak istiyoruz ve bu konuda elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Reisi, “İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaya çalışıyoruz ve bunun yaptırımların kaldırılmasına yol açacağını temenni ediyoruz. Yaptırım tehdidi İran'ın ilerlemesini engelleyemez” ifadesini kullandı.

Reisi, “Terörizmle mücadelede Suriye'de Rusya ile işbirliği konusunda iyi deneyime sahibiz. Bu karşılıklı ilişkilerin temelini oluşturabilir” diye kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, İran ve Rusya'nın desteğinin Suriye topraklarındaki terörizm tehditlerini aşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Putin ayrıca Reisi’den sıcak selamlarını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye iletmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in davetine icabetle bu sabah Moskova’ya gitti.

Reisi iki gün sürecek Moskova ziyareti sırasında Rusya Duma Meclisi’nde konuşmanın yanı sıra Rusya’da yaşayan İranlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

Reisi ayrıca Rus ekonomi aktivistleriyle görüşecek.