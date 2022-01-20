Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi, Putin ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu görüşmede, “Rusya ile ilişkilerin genişletilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamamız yok ve Moskova ile stratejik ilişkiler kurmaktan yanayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Stratejik ortaklık belgeleri, 20 yıllık ilişkilerin ufkunu belirleyebilir. Rusya ile ticari ilişkilerimizin hacmini artırmak istiyoruz ve bu konuda elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Reisi, “İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaya çalışıyoruz ve bunun yaptırımların kaldırılmasına yol açacağını temenni ediyoruz. Yaptırım tehdidi İran'ın ilerlemesini engelleyemez” ifadesini kullandı.

Reisi, “Terörizmle mücadelede Suriye'de Rusya ile işbirliği konusunda iyi deneyime sahibiz. Bu karşılıklı ilişkilerin temelini oluşturabilir” diye kaydetti.

İranlı başmüzakereci üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Viyana görüşmelerinin yeni turu, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Pazartesi günü Viyana'daki Coburg Oteli'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyareti çok önemlidir

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir bugün hükümetin bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Cımhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretine değinerek, "Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rusya ziyareti çok önemlidir. Genel olarak 13. hükümette uluslararası ilişkilerde temel değişim yaşandığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rusya ziyareti de hükümetin uluslararası ilişkiler alanındaki temel değişimini gösteriyor" dedi.

Muhbir, İranlı yetkililerin diğer ülkeleri ziyaret etmeleri için çok sayıda talep geldiğini belirterek, “Şu anda komşularımızla ilişkiler çok iyi gidiyor” ifadesini kullandı.

İran ile Rusya'nın enerji alanındaki işbirliği artacak

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Moskova'da Rusya Enerji ve Ortak Komisyonun Rus heyeti başkanı Nikolay Shulginov ile görüştü.

Bakan Ovci, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yapılan müzakerelerde ekonomik yakınlaşma, engellerin kaldırılması, ortak yatırım ve petrol ve enerji işbirliğinin artması sağlandı." dedi.

İran ve Rusya ABD'nin tek taraflılık politikasını baltaladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyareti öncesinde yayınladığı mesajda, bu ziyaretin yeni başarılı deneyimler oluşmasının önünü açacağını bildirdi.

Şemhani'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ile Rusya'nın önemli bölgesel ve uluslararası meselelere ortak katılımı ABD'nin tek taraflılık politikasını baltalamıştır. İki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ilişkiler, yeni başarılı deneyimlerin temelini oluşturabilir." denildi.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Moskova ziyareti öncesi açıklama

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Moskova ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Moskova’ya gideceğini belriten Reisi, “Bu gezide komşuluk ilişkileri ve bölgesel diplomasinin ivme kazanması için çalışılacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya başta olmak üzere diğer komşu ülkelerle ilişkilerin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Rusya ile çeşitli alanlarda ilişkilere sahibiz. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıdır.” ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'yı bölgede bağımsız, önemli, güçlü ve etkili ülkeler olarak tanımlayan Reisi, “Bu iki önemli ülke, bölgesel güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilere büyük katkı sağlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nde çok önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, İran'ın bu kurumla işbirliğinin ekonomik ve ticari konuların geliştirilmesinde etkili olabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran ve Rusya ortak menfaatlere sahiptir. Moskova ile etkileşim içinde olmanın bölgede güvenliğin tesisinde etkili olacağına ve dünyada tek taraflılığın önüne geçeceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Mevcut ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin her iki ülke için de tatmin edici olmadığını söyleyen Reisi, Tahran-Moskova ilişkilerinin yüksek bir düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Moskova'ya önemli ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in davetine icabetle bu sabah Tahran’ı Moskova’ya doğru terketti.

Cumhurbaşkanı Reisi iki gün sürecek Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Reisi ilaveten Rusya Duma Meclisi’nde konuşmanın yanı sıra Rusya’da yaşayan İranlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 60 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 132 vaka sayısı ise 6 milyon 231 bin 909'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 271'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 71 bin 217'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.