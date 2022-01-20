Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'da yaşayan İranlılarla görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, Moskova’da temaslarda bulunan Reisi, Rusya’da yaşayan İran vatandaşları ile yaptığı götüşmede Putin ile görüşmesine değinerek, iki tarafın ortak işbirliğini geliştirme yolundaki engelleri ve sorunları ortadan kaldırmak için ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

Cumhubaşkanı Reisi, Putin ile görüşmesinde iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi alanındaki ortak meselelerin yanı sıra İran ve Rusya'nın bölgedeki ve uluslararası arenadaki güçlü rolünün ele alındığını belirterek, iki ülkenin sorunları çözmekten ve ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

İran ürünlerine Rusya pazarında uygun bir platform oluşturma olasılığına dikkati çeken Reisi, "Rusya Devlet Başkanı Putin de İran'ın Rusya pazarlarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi" dedi.

Yurt dışı İranlılar Yüksek Konseyi kararlarına değinen Reisi, yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının ülkeye geliş gidişlerinin kolaylaşması ve öğrencilerin de sorunlarının azalması gerektiğini belirtti.

Reisi, İran politikasının tüm dünya ile dengeli politika olduğunu vurgulayarak, İran ve Rusya’nın mevcut kapasiteleri kullanmakta azimli olduğunu söyledi.