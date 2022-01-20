İran, dünyanın tüm ülkeleriyle maksimum etkileşim kurmaktan yanadır

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Duma Meclisi’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşakanı Reisi konuşmasında, “Bugün, iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği için çok net ufuklar var. İran ve Rusya’nın ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ulusun ekonomilerini canlandıracak ve bölgesel ve uluslararası güvenliği güçlendirecektir. İki ülkenin bol ve birbirini tamamlayıcı ekonomik ve ticari kapasiteleri ile coğrafi alanlarındaki gücü ve etkisi, bölgeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirebilir” dedi.

Reisi, İran'ın başta komşuları ve müttefikleri olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle "maksimum etkileşim" kurmaktan yana olduğunu söyledi.

Sulta üzerine kurulu uluslararası bir sistemin, uluslar arasında savaş, şiddet, güvensizlik ve bölünmeden başka bir sonucu olmadğını belirten Reisi, “İşgal politikasının başarısız olması ve ABD’nin Irak ve Afganistan’dan kaçmak zorunda kalması tek bir kavramdan kaynaklanmaktadır; O da ulusların direnişidir. İran ve Rusya'nın Suriye'deki başarılı işbirliği de aynı zamanda Suriye halkı ve hükümetinin direnişinin devamındaydı ve ülkelerin bağımsızlığını garanti etmiş ve bölgesel güvenliği güçlendirmiştir” ifadelerinde bulundu.

Milletlere yönelik yaptırımların modern sultanın en yaygın biçimlerinden biri olduğunu dile getiren Reisi, “Buna karşı çıkmak için bağımsız devletlerin işbirliği yapması ve toplu bir tepki gösterilmesi gerekiyor; aksi takdirde yaptırımlar çeşitli bahanelerle ABD müttefikleri dahil tüm ülkeleri etkileyecektir” ifadesini kullandı.

Reisi, “ABD, yaptırımların İran'ın nükleer faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Ancak bu faaliyetlerin yasal olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sürekli denetimi altında olduğunu herkes biliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’nin fetvasına göre, İran nükleer silah peşinde değil ve bu silahın savunma stratejimizde yeri yok. ABD, milletimizin haklarına karşı çıkmak istiyor. Bizim de tutumumuz nettir ve halkımızın hukukundan vazgeçmeyeceğiz. ‘ABD geri döndü’ diyenler henüz nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmediler. Haklarımızın daha azıyla yetinmeyiz. Diğer taraflar yaptırımları etkili bir şekilde kaldırma konusunda ciddiyse, İran da bir anlaşmaya varma konusunda ciddidir.”

Reisi, Rusya’nın terörizmle mücadele konusunda İran, Rusya, Türkiye, Pakistan ve Çin parlamento başkanlarının bir araya gelmesi yönündeki girişimini desteklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının sonunda bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke arasındaki kapasitelerden yararlanarak, ilişkilerin geliştirilmesini ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etti.