Ürdün, Irak’tan ucuz petrol almaya çalışıyor

Iraklı kaynakların bildirdiğine göre Ürdün petrol rafinerisi şirketi, rafinerisinin teknolojisinin eski olmasından dolayı rafineri donanımlarını yenilemek için büyük paralar harcamayı ekonomik bulmuyor.

Rafine edilmiş petrol ürünleri ithal etmeyi ham petrolü ülke içerisinde rafine etmekten daha ekonomik bulan Ürdünlü yetkililer, Irak’tan ucuz petrol alarak rafinerilerini yenilemek için gerekli olan ekonomik kaynağı oluşturmak istiyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Iraklı bir yetkiliye göre 1956’da petrolü rafine etmek ve petrol ürünleri satmak için kurulan Ürdün’ün “Jopetrol” şirketinin tesislerinin modernleştirilmesi gerekiyor.

Ürdün bu sebeple fiyat açısından dünya petrol piyasalarından çok ucuz olan Irak petrolünü satın alarak aradaki farkla rafineri tesislerini modernleştirmek istiyor.

Iraklı yetkilinin iddiasına göre Bağdat’la dostça ilişkiler kurmaya çalışan Ürdün hükümeti, ikili veya uluslararası toplantılarda Irak’a yönelik gülünç destek gösterilerine girişiyor ve kendi tesislerini yenilemek için gerekli gördüğü ekonomik kaynağı yaratmak için Irak’ın ulusal servetinden yararlanmaya çalışıyor.

Kaynak: YDH