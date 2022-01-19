Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Moskova'da

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak çalışma ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi iki gün sürecek Moskova ziyareti sırasında Rus lideri Putin ile ilk kez görüşecek. Reisi'nin Rusya Duma Meclisi’nde de konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya’da yaşayan İranlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

Rusya ziyareti öncesi konuşan İbrahim Reisi, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.