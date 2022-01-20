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20 Oca 2022 09:38

Tahran ve Moskova ilişkileri yeni bir yola girdi

Tahran ve Moskova ilişkileri yeni bir yola girdi

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın attığı tweette “Cumhurbaşkanı Reisi ve Putin'ın Kremlin'de yapılan önemli, samimi ve saatlerce süren görüşmesinde Tahran ve Moskova ilişkileri hızlı, yeni ve başka bir yola girdi" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ve Rusya cumhurbaşkanlarının görüşmesine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Cumhurbaşkanı Reisi ve Putin’in Kremlin'de yapılan önemli, samimi ve saatlerce süren görüşmesinde Tahran ve Moskova ilişkileri hızlı, yeni ve başka bir yola girdi.

İlişkilerin yeni sayfasında mükemmel işbirlikleri olacak. İki ülkenin cumhurbaşkanları uzun vadeli bir yol haritası çizme konusunda mutabık kaldı. Geleceğin dünyası çok taraflılık etrafında dönüyor.”

News Code 1899951
https://tr.mehrnews.com/news/1899951/

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