Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyareti çok önemlidir

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir bugün hükümetin bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Cımhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretine değinerek, "Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rusya ziyareti çok önemlidir. Genel olarak 13. hükümette uluslararası ilişkilerde temel değişim yaşandığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rusya ziyareti de hükümetin uluslararası ilişkiler alanındaki temel değişimini gösteriyor" dedi.

Muhbir, İranlı yetkililerin diğer ülkeleri ziyaret etmeleri için çok sayıda talep geldiğini belirterek, “Şu anda komşularımızla ilişkiler çok iyi gidiyor” ifadesini kullandı.