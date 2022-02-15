Ermenistan-Azerbaycan demiryolunun restorasyonu için önemli adım

Yaklaşık on gün içinde uzmanlar, Ermenistan-Azerbaycan demiryolunun yeniden restore edilen iki bölümü üzerinde bir proje geliştirilecek olan araçsal araştırmalara başlayacaklar. Bunu Azatutyun'a verdiği demeçtre demiryolu hattının restorasyon programının çalışma grubu başkanı Artaşes Tumanyan açıkladı.

Tumanyan, "Ayrıca, sadece çalışma grubumuzun üyeleri değil, aynı zamanda Rus demiryolu uzmanları da bu grubun çalışmalarında yer alacak." kaydetti.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile bağlantısını yeniden kurmak için Meğri kesiminde 45 kilometrelik bir demiryolu inşa etmesi gerekiyor. Bir ay önce Ermenistan hükümeti, Başbakan'ın danışmanı ve Ermenistan'ın eski İran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan başkanlığındaki restorasyon çalışmaları için 10 kişilik özel bir grup oluşturdu.

Ermeni tarafında ise inşaatın ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Başbakan'ın danışmanına göre, bu işe başlamak için Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan anlaşmaların bir belgeye bağlanması gerekiyor.

Tumanyan, "Ermenistan-Azerbaycan demiryolunun Yeraskh kesiminin restorasyonu aylar, 45 kilometrelik demiryolunun yapılacağı Meğri kesiminde ise üç yıl sürecek." dedi.

Kaynak: Ermeni Haber