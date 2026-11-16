Bahreynli dini mercii Ayetullah Şeyh İsa Kasım, pazartesi günü gıyabında yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, Kasım hakkında ömür boyu hapis cezası verirken dört din âlimini de 15'er yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkemenin kararı, 40 gün süren çatışmaların ardından geldi. Ülkede aynı dönemde din âlimleri ve aktivistlere yönelik geniş çaplı bir tutuklama dalgası yaşandı. Yüzlerce kişinin de Bahreyn vatandaşlığı iptal edildi.

Ayetullah Şeyh İsa Kasım, 2018 yılından bu yana İran’ın Kum kentinde ikamet etmektedir.

Bahreyn'deki Al Halife rejimi, 2016 yılında Şeyh İsa Kasım'ın vatandaşlığını iptal etmişti.