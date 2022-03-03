Rus ordusu Kiev'e ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna'da geçtiğimiz perşembe günü (24 Şubat) başlattığı operasyon sekizinci gününe girdi.
Haber Global'e göre, Rus ordusunun çok konuşulan askeri konvoyu Kiev'e doğru ilerliyor. Rus Savunma Bakanlığı'nın kanalı Zvezda TV'de yayınlanan görüntülerde önce Ukrayna ardından Kiev oblastı tabelaları görülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Balakleya kentini ele geçirdiklerini belirtti.
Rus ordusunun başkent Kiev’in Lısaya Gora bölgesinde bulunan bir yedek radyo-televizyon kulesini de vurup devre dışı bıraktıkları kaydedildi.
Öte yandan Rus birlikleri Herson'un kontrolünü tamamen ele geçirdi. Herson, Rusya'nın kontrolü altına aldığı ilk büyük Ukrayna şehri oldu.
yorumunuz