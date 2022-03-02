Lavrov: Ukrayna, görüşmeleri ABD’nin isteğiyle erteliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Lavrov, Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin, “Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD’nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor" ifadelerini kullandı.

Tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil.

Bununla birlikte Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

"Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" diye konuşan Lavrov, "Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak" dedi.

Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında konuşan Lavrov, "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.

Rus bakan ayrıca, Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Sputnik