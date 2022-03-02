BAE’den Ukrayna için arabuluculuk girişimi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi haber ajansı WAM, Abu Dabi Veliahdıu Muhamed bin Zayid’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Haberde Birleşik Arap Emirlikleri Veliahdı Muhammed bin Zayid’in Putin’le görüşmeden önce İngiliz Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da bir telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekildi.

Bin Zayid’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede Rusya ile OPEC arasındaki işbirliğinin de ela alındığı ve tarafların küresel enerji piyasalarında istikrarın korunması gerektiğini vurguladıkları bildirildi.

Habere göre Abu Dabi Veliahdı Muhammed bin Zaid, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize de değinerek Birleşik Arap Emirlikleri’nin sorunun siyasi yollarla çözümünü desteklediğini belirtti ve bu sorunun ancak çatışan tarafların çıkarlarının ve ulusal güvenliklerinin garanti edilmesi ile çözülebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika’nın Ukrayna krizi konusunda Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar taslağının oylaması sırasında çekimser oy kullanmıştı.

Amerika’nın sunduğu karar tasarısı, Rusya’nın kınanmasını ve Ukrayna’dan derhal çekilmesini öngörüyordu.

Kaynak: YDH