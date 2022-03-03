İran, Ukrayna konusunda BM’de çekimser oy kullandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

Oylamada Rusya, Suriye, Belarus, Kuzey Kore ve Eritre hayır oyu verirken İran dahil olmak üzere 35 ülke çekimser kaldı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısı, tarafsızlık unsurlarından ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine yönelik gerçekçi mekanizmalardan yoksundu ve Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin bu kararın hazırlanmasına katılma fırsatı olmamıştır." dedi.

Taht Revançi, İran’ın Rusya-Ukrayna krizini endişe ile izlediğini ifade ederek, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Taht Revançi, "Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ve tüm sivillerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguluyoruz." açıklamasını yaptı.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

"Doğu Avrupa bölgesindeki mevcut krizin ve kırılgan durumun, ABD ve NATO'nun kışkırtıcı eylemleriyle daha da kötüleştiğine inanıyoruz. Öte yandan Rusya Federasyonu'nun güvenlik kaygıları dikkate alınmalıdır."

İranlı diplomat, "İnsanların hayatına ve sivil altyapıya zarar veren savaş ve çatışmalar nerede olursa olsun kabul edilmez. İran İslam Cumhuriyeti, şiddete derhal son verilmesi ve mevcut gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.