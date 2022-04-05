Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti.

Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması.

Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.