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5 Nis 2022 18:51

Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor

Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, birtakım ülkelere koronavirüsün yayılımı nedeniyle getirdikleri uçuş yasaklarını 9 Nisan’dan başlayarak kaldıracaklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti.

Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması.

Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.

News Code 1901347
https://tr.mehrnews.com/news/1901347/

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