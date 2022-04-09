İran'dan 15 ABD'liye yaptırım kararı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çoğu ABD ordusu bağlantılı kişilere, terör eylemi ve temel insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, bu kişilerin Siyonist Rejim’in masum Filistin halkına uyguladığı ağır baskılar ve bölgedeki kötü faaliyetlerine destek verdiği belirtildi.
Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı Rudolf Giuliani, eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, eski ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel bulunuyor.
yorumunuz