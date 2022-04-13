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13 Nis 2022 17:27

Çin’den Ukrayna kriziyle ilgili taraflara ateşkes çağrısı

Çin’den Ukrayna kriziyle ilgili taraflara ateşkes çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna kriziyle ilgili tarafların temkinli bir tutumla bir an önce ateşkesi sağlaması gerektiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında Ukrayna’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Zhao, Çin’in öteden beri Ukrayna kriziyle ilgili tarafların sakin ve itidalli bir şekilde ateşkesi bir an önce sağlayarak büyük çaplı bir insani krizi önlemesini desteklediğini ifade etti.

Çinli sözcü, “Uluslararası toplumun, bölgede tansiyonu yükseltmek değil, düşürmek için çaba göstermesi gerekiyor. Herkesin Ukrayna krizinin diplomatik yollardan çözülmesi için katkıda bulunması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1901507
https://tr.mehrnews.com/news/1901507/

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