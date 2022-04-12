Ukrayna savaşı Türk lojistiğini vurdu

Ukrayna savaşı, Türkiye'nin nakliye ve lojistik sektörünü vurdu.

Rusya'ya ihrcatın yüzde 40 Ukrayna'ya yüzde 80 azaldığını hatırlatan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Bloomberg HT yayınında savaşın etkilediği sınırlara ilişkin bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Ukrayna üzerinden giden binlerce TIR'ın artık oradan gidemediği için Ermenistan ve Gürcistan sınırlarına yöneldiğini aktaran Şener, "Bu durum önemli bir Türk trafiği oluşturdu. Bu kapıları daha önce Ermenistan ve Gürcistan şoförleri kullandığı için polis de onlara geçiş önceliği tanıyor. Artvin Sarp üzerinden giden TIR'lar dönüş yapmakta zorlanıyor. Günlerce bekliyor." dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan sınırında 6-7 bin TIR'ın 42 gündür beklediği bilgisini veren Şener, Rus polisinin de adil davranmadığını, belirterek, bu durumun başka sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Milli Gazete